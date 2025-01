Rapina all’ufficio postale di via Verga, disposto il giudizio per l’unico coinvolto

Gela. A fine ottobre, è entrato all’interno dell’ufficio postale di via Verga. Avrebbe subito preso di mira uno dei dipendenti, per strappargli il denaro che aveva a disposizione. Per Rosario Tallarita, individuato e fermato dai poliziotti del commissariato, ci sarà il giudizio. L’ipotesi è di rapina. Si allontanò portando via il denaro che riuscì ad afferrare.