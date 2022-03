Rapina in una gioielleria di Piazza Armerina, arrestati due giovani gelesi

Gela. Due giovani gelesi, dei quali non sono state fornite le generalità, sono stati arrestati negli scorsi giorni con l’accusa di essere responsabili di una rapina messa a segno in una gioielleria di Piazza Armerina. Avrebbero portato via preziosi di ingente valore. Dopo il colpo sono partite le indagini da parte dei poliziotti del centro dell’ennese e poi di quelli della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di Gela. Una perquisizione nell’abitazione di uno dei due ha consentito di ritrovare i gioielli all’interno di un’aspirapolvere. Nell’abitazione c’era anche il borsone utilizzato dai due per portare via i monili. I poliziotti hanno anche fermato uno degli indagati, che pare stesse cercando di fuggire. E’ emerso che uno dei coinvolti era già sorvegliato speciale.