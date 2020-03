Rapina nell’agrigentino, ribaltata sentenza condanna per giovane gelese: assolto

Gela. Non ci sono prove concrete che fosse lui lo scippatore in trasferta, nell’agrigentino. Dopo la condanna di primo grado ad un anno e quattro mesi di reclusione, i giudici della Corte d’appello di Palermo hanno ribaltato la decisione, assolvendo il ventisettenne Mario Cammalleri. E’ stato accolto il ricorso presentato dal legale di difesa, l’avvocato Giuseppe Fiorenza. Il colpo, con una catenina d’oro scippata ad una donna, venne messo a segno a Racalmuto. Gli investigatori agrigentini arrivarono al giovane gelese anche sulla scorta di una precedente rapina, della quale era stato accusato. In quel caso, lo scippo si verificò a Scoglitti. Chi agì si sarebbe spostato in sella ad una potente Kawasaki. I giudici ragusani, però, lo hanno assolto e la sentenza è stata prodotta dalla difesa anche davanti ai giudici di appello palermitani. “Per non aver commesso il fatto”, così recita il dispositivo che assolve Cammalleri.