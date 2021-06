Rapinarono una donna, arrestati due niscemesi

Niscemi. Rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La polizia di Niscemi ha arrestato Domenico Nanfaro di 34 anni e Antonio Cannizzo di 32, entrambi ex sorvegliati speciali di pubblica sicurezza, in ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Gela. I due sono stati condannati con sentenza del Tribunale di Gela, confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta e divenuta definitiva l’1 giugno. Il primo dovrà scontare quattro anni e nove mesi e il secondo, alla pena della reclusione 4 anni e due mesi poiché condannati per rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel febbraio del 2016 Nanfaro e Cannizzo furono arrestati in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Niscemi poiché di giorno in pieno centro aggredirono una persona anziana mentre rientrava nella propria abitazione. I due malviventi spinsero con la forza in casa la donna e, trattenendola con violenza e pesanti minacce di morte, la rapinarono dei gioielli che indossava. La donna riuscì ad affacciarsi dal balcone e chiedere aiuto, consentendo l’intervento della polizia che poco dopo arrestò i due fuggiaschi ancora con la refurtiva addosso.