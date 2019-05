Rapinò una donna dopo aver lasciato la comunità, in appello ridotta condanna a giovane

Gela. Ridotta, in appello, la condanna al ventinovenne Guido Legname. Due anni e dieci mesi di reclusione, a fronte dei quattro anni e dieci mesi che gli erano stati imposti dal gup del tribunale di Messina. Il giovane era accusato di aver rapinato una donna e di essersi allontanato senza autorizzazione da una comunità, nella quale era ristretto. Le portò via anche l’automobile, lasciando poi Messina per ritornare a Gela. Il difensore, l’avvocato Davide Limoncello, ha convinto i giudici a pronunciare un verdetto meno pensante. I magistrati della Corte d’appello messinese hanno in parte accolto alcuni degli elementi esposti dal legale. L’imputato avrebbe agito, anche perché in preda a disturbi dovuti a crisi d’astinenza.