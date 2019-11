“Rapporti con la giunta Greco? Decidono i vertici di DB”, Orlando: “Musumeci non ha tagliato fondi Patto per il Sud”

Gela. E’ commissario cittadino di “DiventeràBellissima” solo da qualche giorno. L’avvocato Michele Orlando, ieri, ne ha approfittato per chiamare a raccolta i fedelissimi locali del presidente della Regione Nello Musumeci. Un incontro organizzativo più che politico, almeno in questa prima fase. “Un buon punto di partenza fra proposte e risposte ai problemi atavici della nostra città – si legge in una breve nota – si organizzerà il partito in tutti i suoi reparti, con l’ausilio di chi vorrà condividere un percorso politico che emergerà dalle linee guida e dal dettato dello statuto di DiventeràBellissima”. Alla convocazione del neo commissario ha risposto lo zoccolo duro di Musumeci, tra gli altri c’erano l’attuale consigliere comunale Vincenzo Cascino e l’uscente Anna Comandatore. Orlando ha scelto di seguire scrupolosamente i dettami del ruolo di commissario di garanzia. “La linea politica in città? La decideremo insieme ai responsabili provinciali e regionali – spiega – è giusto che siano loro a dare indicazioni precise”. L’area che si rifà a Musumeci può contare su un consigliere comunale. Vincenzo Cascino, ex capogruppo di DiventeràBellissima durante la precedente consiliatura, è stato rieletto nella maggioranza del sindaco Lucio Greco e sotto le insegne di “Azzurri per Gela”, lista ispirata, tra gli altri, dal deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. Orlando, però, non si espone e attende l’arrivo dei referenti provinciali e regionali che lo hanno voluto alla guida del partito cittadino. Saranno loro a dire quale approccio bisognerà avere con il sindaco Greco. Nelle ultime ore, però, i supporter locali di Musumeci si trovano a fare i conti con il taglio dei fondi del Patto per il Sud, destinati alla città. Un provvedimento che arriva direttamente dalla giunta regionale.