Rapporti tra Rinzivillo e due carabinieri, condanne in appello: deciderà la Cassazione

Gela. Sul finire dello scorso anno, i giudici della Corte d’appello di Roma hanno disposto condanne per il boss sessantunenne Salvatore Rinzivillo e per i carabinieri Cristiano Petrone e Marco Lazzari. Secondo le accuse, maturate con l’inchiesta “Extra fines-Druso”, Rinzivillo (difeso dall’avvocato Roberto Afeltra) sarebbe riuscito ad ottenere dati riservati, attraverso i due militari dell’arma. Le motivazioni sono state depositate e le difese si rivolgeranno alla Cassazione. Per Rinzvillo era arrivata la conferma della decisione di primo grado, con la condanna a dieci anni di detenzione. Per i carabinieri, invece, i giudici di appello romani hanno escluso l’aggravante mafiosa, accogliendo la ricostruzione fornita dai legali. Così, le pene sono state ridotte. Sei anni e un mese di detenzione per Lazzari, difeso dall’avvocato Cesare Placanica. In primo grado, era stato condannato ad otto anni. Sei anni e undici mesi per Petrone, rappresentato dal legale Silvia De Blasis. Nei suoi confronti, in primo grado, erano stati disposti nove anni di reclusione. Per Lazzari, è arrivata l’assoluzione per uno dei capi di imputazione. Il procedimento ha riguardato anche l’avvocato Giandomenico D’Ambra (rappresentato dal legale Domenico Mariani).