“Rapporto con Caltaqua può chiudersi solo con rescissione”, Cirignotta: “Fa bene il sindaco a valutarla”

Gela. “La normativa è chiara. Con i ventidue Comuni dell’ambito idrico che hanno scelto la gestione privata del servizio, non ci sono soluzioni per interrompere il rapporto con Caltaqua. L’unica via è l’eventuale rescissione, in danno”. Il dirigente locale di Cantiere Popolare Vincenzo Cirignotta esclude che si possa seguire l’esempio di ciò che è stato appena ratificato dai Comuni della provincia di Agrigento, con il ritorno ad una gestione pubblica del servizio. “In quel caso – prosegue – non tutti gli enti locali avevano deciso di aprire alla gestione privata. E’ una situazione diversa rispetto a quella della provincia di Caltanissetta”.