“Rapporto Udc-Greco prosegue”, Incardona: “Fuori dal partito? Voci infondate”

Gela. “E’ normale che in una maggioranza politicamente così variegata possano esserci visioni differenti, ma è importante che poi ci sia sempre un chiarimento. L’Udc conferma il sostegno al sindaco Lucio Greco e al suo progetto”. Ad assicurarlo è il consigliere Salvatore Incardona. Le voci di rimpasto in giunta e tanti alleati, forse messi anche in discussione, hanno agitato i pensieri dei centristi, che da oltre un anno sono in maggioranza con Greco, nonostante le tante tribolazioni. “La nostra dichiarazione di voto, durante il monotematico sul Recovery fund, è stata chiara. L’abbiamo maturata già prima della seduta – aggiunge Incardona – il rapporto prosegue. Cambi in giunta? Per ora, sono solo voci”. Le parole di qualche giorno fa, pronunciate dallo stesso consigliere centrista, avevano fatto capire che potesse esserci qualche malcontento. Incardona aveva spiegato soprattutto che l’assessore in quota Udc, Danilo Giordano, ha la piena fiducia del partito. Metterlo in discussione, potrebbe rappresentare uno strappo profondo nel rapporto politico con l’avvocato Greco, che i centristi pare abbiano scongiurato. La scorsa settimana, una delegazione locale ha avuto incontri in Regione, con gli assessori di riferimento del partito, compresa la new entry Daniela Baglieri. “Tutti gli assessori regionali Udc sono a disposizione della città – prosegue il consigliere – lo è anche l’assessore Baglieri, così come lo era stato il suo predecessore Alberto Pierobon. Lo stesso vale per Mimmo Turano”. Sono tutte figure istituzionali che fanno parte dell’area politica del gruppo locale Udc. Le regionali, invece, sono un obiettivo, ma non così urgente. Incardona e gli altri esponenti locali del partito, per ora hanno messo in stand by la formazione del movimento, preannunciato ad inizio anno.