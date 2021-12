Rappresentanti Ascom in prefettura: “Cooperazione per sviluppo del territorio”

Gela. Si sono recati in prefettura, per un incontro ufficiale. I rappresentanti regionali e locali di Ascom hanno avuto modo di interloquire con il prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. L’associazione datoriale, presieduta a livello regionale da Francesco Trainito, è presente anche in città. All’incontro hanno preso parte Giovanni Guarino del direttivo regionale e Armando Grimaldi, che rappresenta Ascom Sicilia in città. E’ stata l’occasione per indicare le principali direttrici del lavoro dell’associazione datoriale. Ci sarà massima attenzione e sostegno degli operatori in tema di Mepa e formazione; import-export, anche attraverso la ricerca di partner commerciali; creazione e gestione di uffici e segreterie virtuali; possibilità di utilizzo di meeting point; cyber security e valutazione del grado di sicurezza dei sistemi informatici aziendali; creazione di sistemi turistici territoriali integrati; processi di trasformazione digitale di impresa. Soprattutto su una maggiore attenzione per i percorsi turistici locali si sono concentrati i rappresentanti dell’associazione.