Rating di legalità ad Impianti Srr, sì dall’Autorità garante: venerdì parte lavoro commissioni

Gela. Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio rifiuti e la piattaforma di Timpazzo, rientra tra le aziende con rating di legalità. La certificazione è stata rilasciata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a firma del segretario generale Guido Stazi. L’autorità nazionale ha vagliato con esito favorevole i requisiti di Impianti, così come riportati nella documentazione trasmessa dal management (con l’amministratore Giovanna Picone) e nelle integrazioni richieste prima del sì finale. Con il rating di legalità, si conferma il rispetto di parametri precisi, come l’assenza di carichi pendenti o di procedimenti giudiziari in corso e inoltre l’osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E’ stato riconosciuto il livello a due stelle (il massimo della valutazione è tre stelle). Avrà una durata di almeno un biennio e assicura parametri di trasparenza anche per l’accesso ai finanziamenti per i progetti che Impianti sta portando avanti per implementare la piattaforma di Timpazzo e non solo. L’amministratore Giovanna Picone e i funzionari della società hanno voluto raggiungere l’obiettivo del rating, trasmettendo tutta la documentazione già lo scorso ottobre. Gli accertamenti condotti hanno permesso di autorizzare le due stelle nel livello definito dall’Autorità della concorrenza e del mercato. Venerdì, invece, si insediano le prime tre commissioni, chiamate a valutare le domande presentate per le assunzioni nel nuovo servizio rifiuti.