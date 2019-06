Ratti e degrado, residenti Caposoprano chiedono interventi: denunciano con un video

Gela. I residenti chiedono a gran voce che si proceda con una seria attività di pulizia e bonifica di molte zone del quartiere. Tra le strade di Caposoprano, sempre più spesso si vedono ratti che si muovono liberamente, fino a raggiungere le abitazioni. Un residente, nelle scorse ore, ha deciso di denunciare lo stato di degrado, postando sui social un video nel quale si vede chiaramente un ratto che si muove tra i marciapiedi e lungo i muri perimetrali degli stabili. Una situazione di forte precarietà che viene segnalata in via Pio X, in via Galilei, in via Sciascia, in via Manzoni e anche nei pressi dell’ospedale “Vittorio Emanuele”.