“Rattoppi” e disservizi, interventi Caltaqua bocciati: “Possibili azioni in giudizio”

Gela. Si potrebbe passare direttamente alle vie legali. Troppi “rattoppi” lungo le strade e ripristini che vengono effettuati non in linea con le disposizioni in materia. E’ soprattutto Caltaqua che pare sia piuttosto restia ad adeguarsi. Le segnalazioni di disservizi continuano a giungere in Comune e l’assessore Romina Morselli sta valutando anche il pregresso, con faldoni sempre maggiori, dove vengono inserite le tante segnalazioni che vengono inoltrate dai cittadini. Migliaia le segnalazioni relative all’ultimo decennio, la maggior parte per interventi eseguiti da Caltaqua. Si calcola, infatti, che siano circa 900 gli interventi annui ad opera della società e di questi, la maggior parte, a distanza di tempo crea problemi di cedimenti e infiltrazioni. L’assessore Romina Morselli e i tecnici del settore lavori pubblici stanno provando a far fronte a quest’enorme mole di lavoro, ma chiaramente è impossibile riuscirci in poco tempo.