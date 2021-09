“Razza? Ennesima polemica inutile dei grillini”, Pellegrino: “Aiutino la città”

Gela. Solo una strumentalizzazione politica. Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, del gruppo locale di DiventeraBellissima, rimanda al mittente le dure accuse che i deputati regionali grillini Ketty Damante e Nuccio Di Paola hanno avanzato dopo la visita lampo di questa mattina, all’hub vaccinale, dell’assessore regionale Ruggero Razza. Un sopralluogo, senza interfacce istituzionali, che in verità non è piaciuto neanche all’assessore forzista Nadia Gnoffo. “Contro tutti, contro il buon senso. La presa di posizione sulla presenza dell’assessore Razza in città, per sensibilizzare alla vaccinazione, è l’occasione, l’ennesima, per una polemica targata Di Paola e Damante – dice Pellegrino – facciano qualcosa di utile, se davvero vogliono essere efficaci, e si uniscano alla campagna di sensibilizzazione. In città, mancano all’appello migliaia di vaccinati. Le polemiche non servono e dimostrano soltanto di non aver compreso il momento che vive tutto il pianeta”.