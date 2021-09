“Razza in città come capo di partito?”, Arancio e Di Cristina: “Azzerare Asp”

Gela. “È vergognoso quanto accaduto oggi all’hub vaccinale. Chiederò spiegazioni all’Ars e in commissione regionale sanità. Razza dovrà chiarire se in un momento tanto drammatico sia venuto in città da capo di partito o da assessore regionale”. Era prevedibile e così è stato, il deputato regionale dem Giuseppe Arancio vuole avere chiarimenti istituzionali sul “blitz” odierno dell’assessore Ruggero Razza. Non solo la visita, non annunciata, all’hub, ma anche l’incontro con Pino Federico e Paolo Mattina, esponenti territoriali del movimento di Musumeci. Sono tutti elementi che per i dem locali aprono il caso politico. “In una fase di questo tipo, l’assessore Razza viene a fare politica in città? Una visita di un assessore regionale alla salute, in un momento così difficile per le nostre comunità, con malati presso gli ospedali in aumento e decessi per Covid – dice il segretario provinciale Peppe Di Cristina – doveva avere altri risvolti e soprattutto doveva servire per informare la cittadinanza, potenziare i servizi Usca e le vaccinazioni, coinvolgendo le istituzioni, i deputati del territorio e i medici di medicina generale. Invece, tutti in guerra, compresi gli uomini della sua maggioranza”.