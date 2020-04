Ordinanza di Musumeci: si alla corsetta vicino casa ed alla passeggiata ai disabili

Palermo. Sì alla corsetta vicino casa, autorizzata la passeggiata per i disabili accompagnati e nulla osta anche per la consegna a domicilio di pasti e farmaci anche la domenica. Sono queste le novità dell’ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Aumenta di una la corsa per accedere in Sicilia, da 5 a 6 al giorno. Per il resto rimane tutto inviariato.