Realizzato 14 anni fa, apre lo svincolo della zona industriale di Butera

La riapertura è stata possibile grazie al coinvolgimento dell’impresa che aveva ultimato lo svincolo nel 2008. Gli attuali recuperi e ripristini avrebbero inciso, con una variante, in un aumento di appena il dieci per cento. “I ripristini li abbiamo pagati noi e il comune – Gregorio d’Agata, imprenditore – Non è possibile fare impresa in questo modo. Ho iniziato che ero adolescente. Non può durare un processo tutto questo tempo”. Il vice sindaco di Butera getta acqua sul fuoco e, nell’occasione, prova a rilanciare il futuro economico della zona industriale di Butera. “Le imprese della zona industriale sanno che l’amministrazione Balbo è stata a loro completa disposizione – ricorda Giusi Pisano – L’economia riparte nel momento in cui viene collaudata un’opera. Siamo riusciti a risolvere i problemi annosi, evitando anche revoche di finanziamento. Questo è un centro nevralgico. Per incentivare nuovi insediamenti saremo a disposizione di chi vorrà investire”. Il rappresentante degli imprenditori saluta con cauto ottimismo il taglio del nastro e propone nuovi investimenti. “Manca una cosa fondamentale – conclude Filippo Chimera – ovvero il raccordo ferroviario. La linea ferrata passa a 700 metri di distanza dalla zona industriale. Sarebbe opportuno intercettarla”.