“Reati in calo, c’è una sacca di criminalità comune”, comitato in municipio: “Massimo impegno”

Gela. “Una riduzione significativa di tutto i delitti, fino al trentasei per cento, rispetto ad altri periodi”. Il prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, questa mattina ha presieduto la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza, tenutasi in municipio. Ha voluto sottolineare, a conclusione del confronto con il sindaco Di Stefano, il questore, il procuratore capo Vella, i pm e le forze dell’ordine, che il numero di fatti di reato è assai più limitato. “Ci sono delle sacche, più di criminalità comune e meno legate ai clan, ma lo Stato c’è in tutte le sue articolazioni – ha spiegato il prefetto – Gela ha ottenuto un doppio finanziamento dal sistema Poc per la videosorveglianza. Si tratta solo di installare. Posso comprendere la preoccupazione per un’auto incendiata ma spesso si tratta di dinamiche personali. In maniera minima concernono questioni di mafia. Ci sono tante indagini in corso. La cittadinanza deve sempre collaborare con le forze dell’ordine. È fondamentale”.