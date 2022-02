Rebus rifiuti, Farruggia: “Ci sarà la gara o si va avanti con servizio fallimentare?”

Gela. La schiarita amministrativa, sul tema del servizio rifiuti, non c’è ancora stata. Anche ieri, il sindaco Lucio Greco ha affrontato la questione con la sua maggioranza. Tra le fila dell’alleanza, però, c’è chi ritiene che i tempi siano ormai troppo stretti e non si possa rischiare di andare verso l’ennesima proroga all’azienda campana Tekra. Il sindaco, da tempo, parteggia per la soluzione di una gara, autonoma dal servizio in house, affidato alla società “Impianti Srr”. Fino ad oggi, però, non sono mai arrivati veri riscontri favorevoli, né dalla Regione né, tantomeno, dalla Srr4. Anche la soluzione del servizio in house, al momento, non sembra proprio a portata di mano. Tanti dubbi che chiaramente spingono l’opposizione politica a reclamare e a pretendere che si mettano le cose in chiaro. Per i pro-Greco, come hanno ribadito ieri durante l’incontro voluto dal sindaco, anche l’eventuale servizio in house non sarebbe comunque da intendere come un passo indietro, politico, da parte dell’amministrazione comunale e del sindaco. La grillina Virginia Farruggia, che già negli ultimi mesi dello scorso anno aveva portato la vicenda in consiglio comunale, ritorna sul capitolo rifiuti. Ha presentato un’interrogazione. Il sindaco e l’assessore Cristian Malluzzo saranno chiamati a replicare. Gli interrogativi posti dal consigliere pentastellato sono molteplici. Conferma che fino ad ora nessuna soluzione tentata dall’amministrazione comunale ha dato effetti concreti. Cita le gare deserte, l’Aro non costituito, ma anche i no che sono arrivati, spesso, dalla Regione e dalla Srr4. Ora, attende, e lo chiederà in consiglio comunale, un cronoprogramma preciso, che possa condurre al nuovo servizio. Ritiene che il sindaco debba dare delucidazioni sui costi del nuovo servizio e sul tipo di progetto che c’è alla base.