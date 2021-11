“Reddito di cittadinanza a chi lavorava in nero e ai pregiudicati”, 164 denunciati

Gela. Almeno duecento posizioni irregolari, finite al vaglio della guardia di finanza, e 164 percettori del reddito di cittadinanza, denunciati alle procure di Caltanissetta e Gela. C’era chi aveva misure cautelari in corso, ma che riceveva i soldi del reddito di cittadinanza, o ancora i dipendenti di una pizzeria, tutti in nero, che risultavano tra i fruitori del beneficio economico. I finanzieri, ancora, hanno scoperto badanti ma anche soggetti che risultavano proprietari di decine di beni immobili, ma che allo stesso tempo ricevevano il reddito. In base ai dati, oltre un milione di euro era stato erogato, in totale, da Inps, a soggetti che non avrebbero dovuto accedere al reddito. Sono stati tutti segnalati alle procure di Caltanissetta e Gela, che hanno avviato indagini. In città, i magistrati già da tempo hanno avviato indagini sul reddito di cittadinanza finito a lavoratori in nero, ma anche a soggetti con pesanti precedenti per mafia o comunque con familiari detenuti. L’attenzione delle fiamme gialle nissene si è concentrata prevalentemente sul riscontro

delle dichiarazioni sostitutive uniche.