Reddito di cittadinanza a congiunti di detenuti, in città tanti casi: pm indagano

Gela. I casi, in città, sarebbero centinaia e ci sono indagini già chiuse. I pm della procura stanno proseguendo le verifiche investigative sul reddito di cittadinanza e su presunte irregolarità nel riconoscimento del beneficio. Tra gli altri accertamenti, ci sono quelli condotti su percettori, che però sono risultati congiunti di detenuti. In base alle accuse, non avrebbero dichiarato di essere in questa condizione, al momento di avanzare la richiesta. Il beneficio non può essere riconosciuto ai congiunti di detenuti. Nelle dichiarazioni prodotte per ottenere il sussidio mensile, non ci sarebbe mai stata traccia di questi dati. Per diversi percettori finiti sotto verifica, le indagini sono state chiuse, con i relativi avvisi notificati ai difensori. Nelle ultime settimane, lo stesso si è verificato per un gruppo di destinatari del reddito, a loro volta sotto indagine per non aver dato comunicazione dello stato di detenzione di loro congiunti (i coinvolti sono difesi dall’avvocato Rosario Prudenti).