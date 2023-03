“Redivivi 2”, difese Trubia e Nastasi respingono le accuse: Corte d’appello deciderà

Gela. Le difese del pastore Maurizio Trubia e di Diego Nastasi, in passato coinvolti nell’indagine “Redivivi 2”, hanno respinto le contestazioni che vengono mosse agli imputati. In primo grado, caddero le accuse di estorsione ai danni di diversi padroncini della plastica, che operano nelle contrade rurali. La procura ha impugnato e in appello ha concluso per l’emissione di condanne. L’istruttoria è stata riaperta su richiesta dei difensori, gli avvocati Nicoletta Cauchi e Rocco Guarnaccia, che hanno insistito per sentire i padroncini che sarebbero stati minacciati.