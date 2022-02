“Redivivi 2”, presunte estorsioni ai padroncini della plastica: assoluzioni impugnate

La versione resa dai padroncini cambiò, già nel corso delle indagini. Secondo gli investigatori, ci sarebbero state pressioni. Le difese, in dibattimento, respinsero la versione giunta dai banchi dell’antimafia. Secondo questa linea, né Trubia né Nastasi avrebbero mai avuto contatti con operatori della plastica, neanche per ragioni di lavoro. La difesa di Trubia parlò di accuse “per sentito dire”, senza effettivi riscontri su presunte responsabilità del pastore, che attualmente si trova a sostenere anche un procedimento per il sequestro dei beni. Per il suo legale, è ormai lontano da ambienti criminali. Dall’inchiesta emerse che si sarebbe presentato ad alcuni agricoltori come “il padrone” delle campagne dove lavora. Gli imputati si sono sempre detti estranei al contesto accusatorio. Le loro assoluzioni sono state impugnate dai pm e sarà la Corte d’appello a valutare.