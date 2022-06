Referendum giustizia, dibattito pubblico voluto dal comitato “San Giacomo”

“Sono stato entusiasta quando i componenti del Comitato di quartiere “San Giacomo” mi hanno parlato di questa iniziativa. Il referendum di domenica 12 giugno è molto tecnico e sarà bello poterlo spiegare ai cittadini. Io personalmente voterò Sì, ma giovedì faremo di tutto per spiegare in maniera più precisa possibile le ragioni sia del Sì che del No, così da permettere a chiunque di farsi un’idea. Faccio i complimenti al comitato, del quale anche io faccio parte, per l’iniziativa. Si dimostra una seria attenzione per il quartiere e per tutte le tematiche che possono interessare la città”. Domenica 12 giugno si vota per un referendum, promosso da Partito Radicale e Lega. Sono cinque i quesiti: abolizione della legge Severino, limitazione delle misure cautelari, separazione delle funzioni, valutazione professionale dei magistrati ed elezione dei componenti togati del Csm.