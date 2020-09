Gela. Non c’era l’attesa per numeri tanto diversi, soprattutto in città dove si vota solo per il referendum legato all’eventuale taglio del numero dei parlamentari. Se a livello nazionale (in alcuni territori della penisola si vota anche le Regionali) alle 19 la percentuale di votanti tocca il 30 per cento, in città si attesta al 12,50 per cento.