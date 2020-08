Referendum taglio parlamentari, costituita commissione: fissato sorteggio scrutatori

Gela. Si terrà il 31 agosto il sorteggio degli scrutatori, in vista del referendum fissato per il 20 e il 21 settembre. Alle urne gli elettori vengono chiamati per decidere sulla riforma che determinerebbe il taglio dei parlamentari, fortemente sostenuta dal Movimento cinquestelle. A Palazzo di Città, è stata costituita la commissione, anche in vista dell’indizione dei comizi elettorali. Ne faranno parte i consiglieri comunali Vincenzo Cascino, Salvatore Scerra e Rosario Trainito. Sarà presieduta dall’assessore Giuseppe Licata, che è stato delegato dal sindaco Lucio Greco.