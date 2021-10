Refezione, aperte le nuove iscrizioni e possibilità di rimborso

I genitori dei bambini che con l’anno scolastico 2020/2021 hanno chiuso il ciclo della scuola dell’infanzia possono chiedere il rimborso dei buoni pasto acquistati e non utilizzati.

A darne notizia sono il Sindaco Lucio Greco e l’assessore all’istruzione Cristian Malluzzo. Il modulo per richiedere il rimborso è disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.gela.cl.it – sezione Documentazione e Modulistica) e dovrà essere consegnato, unitamente ai ticket non utilizzati e chiusi in una busta, negli uffici del Protocollo Generale entro e non oltre il 30 novembre 2021, pena l’esclusione.

Si comunica, inoltre, che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio di refezione scolastica per l’anno 2021/2022. Anche in questo caso, è possibile scaricare la domanda dal sito. Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo entro il 15 ottobre 2021.