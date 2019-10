Refezione scolastica, “quando parte il servizio?”: Cascino presenta interrogazione

Gela. Tempi certi per l’avvio del servizio di refezione scolastica. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino si prepara a chiederli direttamente in aula, attraverso un’interrogazione. Si rivolgerà al sindaco Lucio Greco e all’assessore Nadia Gnoffo. “Vorrei capire a che punto è la procedura per l’affidamento della gara – spiega – ci sono tante famiglie che attendono, senza dimenticare il fatto che gli insegnanti vanno garantiti anche con il tempo prolungato. Sarebbe ora di dare certezze”. L’esponente di maggioranza ha deciso di portare la vicenda direttamente tra i banchi d’aula, in una fase politicamente molto delicata. Il servizio di refezione occupa decine di lavoratori, che da anni si occupano delle attività nelle mense scolastiche.