Refezione scolastica, si attende l’avvio del servizio: Corallo, “lavoratrici e azienda pronte”

“Anche in vista del futuro – dice ancora Corallo che ha seguito la lunga mobilitazione delle lavoratrici che in fase commissariale protestavano contro il taglio del servizio – ritengo che si debba garantire più programmazione, sia da parte della burocrazia comunale sia della politica. In altri Comuni il servizio è partito, già da tempo. Mi riferisco, solo per fare alcuni esempi, a Niscemi o a San Cataldo, nonostante il commissariamento. Spero che la prossima settimana possa essere quella buona, anche per evitare altri disagi ed eventuali proteste delle lavoratrici”.