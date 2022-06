Refezione scolastica, sit in lavoratrici e Filcams: “Certezze sulla ripresa del servizio”

Gela. L’anno scolastico è ormai in archivio ma in vista del prossimo, per la refezione sembra che si navighi a vista. Incertezze, che si ripetono nel tempo, che questa mattina hanno portato le lavoratrici e il segretario provinciale Filcams-Cgil, Nuccio Corallo, ad alzare nuovamente la voce. Le lavoratrici e il sindacalista hanno organizzato un sit in, davanti Palazzo di Città. “Non abbiamo nessuna notizia concreta sul servizio, in vista della riapertura delle scuole – dice Corallo – si sono tenuti degli incontri ma non basta. Servono provvedimenti certi, per dare sicurezza ai lavoratori. L’abbiamo sempre detto, c’è bisogno di programmazione e un servizio così importante non può partire ad anno in corso”.