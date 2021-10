Reflui in mare, ancora sversamenti: con la pioggia impianto in tilt

Gela. Accade ormai da anni. Con le prime piogge, anche non così intense, i reflui non depurati finiscono in mare e sempre nello stesso punto, quello a ridosso della bretella stradale Borsellino, dove insiste un impianto gestito da Caltaqua. Il copione si è ripetuto anche in queste ore. Con la pioggia che ha iniziato a farsi sentire dopo le 14, quelli che sembrano reflui sversati dall’impianto sono finiti in mare.