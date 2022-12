Regali per chi ha più bisogno, la slitta solidale all’Antico Forno

Gela. Una donazione di regali per i bambini in difficoltà attraverso la slitta solidale è l’iniziativa nata dal cuore di Emanuela Argenti, titolare dell’Antico Forno sito in via Borromini.

“Chi mi conosce sa che amo il periodo del Natale che negli ultimi due anni non abbiamo potuto vivere a pieno. Ho deciso di tenere questa iniziativa perché è giusto pensare a chi è meno fortunato di noi soprattutto durante le feste natalizie che ci invitano a riflettere e ad aprire il cuore – dice Emanuela Argenti – da oggi sarà possibile portare presso il nostro punto vendita un regalo che giorno 23 dicembre verrà consegnato da Babbo Natale ai bambini dell’associazione che abbiamo scelto. “Abbiamo accolto con gioia questa iniziativa perché è giusto che i bambini della città siano sensibilizzati al donare. Sono tante le famiglie che a causa della crisi, della pandemia e dell’aumento delle bollette non riusciranno ad acquistare un giocattolo per i propri figli, in questo modo anche i bambini che vivono situazioni di disagio riceveranno un dono per Natale”, ha poi aggiunto Michela Munda, vicepresidente dell’associazione “Gela Famiglia” a cui saranno devoluti doni il 23 dicembre.