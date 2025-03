Regina Pacis, la parrocchia si fa carico delle richieste dei residenti

La mancanza di un comitato di quartiere strutturato ha creato un vuoto nella rappresentanza dei cittadini, costretti a rivolgersi alla parrocchia come unico punto di riferimento per le proprie istanze. In passato, il dialogo con le istituzioni consentiva di ottenere risposte, ma oggi il quartiere attende segnali concreti dall’amministrazione per risolvere problematiche che incidono sulla qualità della vita di chi vi risiede.