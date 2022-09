Regionali, in città ha votato il 42,74%: alle urne poco meno di 28 mila elettori

Gela. Il dato è definitivo. Alla chiusura delle urne per le regionali, sull’isola ha votato il 46,63 per cento degli elettori (per un totale si 1.309.189 votanti a fronte di 4.627.146 aventi diritto), in linea con i numeri del 2017 (quando fu il 46,75 per cento degli elettori a recarsi alle urne). Il non voto continua ad essere un “partito” forte in Sicilia. In città, il dato di affluenza si attesta al 42,74 per cento (27.790 votanti a fronte di 65.018 aventi diritto). Numeri bassi che però sono leggermente in aumento rispetto al 2017 quando la percentuale finale si attestò al 41% (con 27.037 votanti).