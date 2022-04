Regionali, Pd stringe su Di Cristina: a breve l’ufficialità della candidatura

Gela. Qualche riscontro, a stretto giro, i dem locali lo attendono dal sindaco Lucio Greco, dopo la proposta di un tavolo comune su temi come sviluppo industriale e rilancio del comparto agricolo. La strada non sembra così in discesa, ma comunque i democratici un passo, anche in direzione di Greco, l’hanno voluto muovere, pur confermando le distanze politiche. Allo stesso tempo, il Pd sta mettendo insieme tutti i passaggi, ufficiali e non, per definire la strategia in vista delle prossime scadenze elettorali. Le amministrative, in alcuni centri della provincia, potrebbero iniziare a dare le prime prove di un’eventuale rinascita elettorale, anche se segnali favorevoli sono già arrivati, qualche mese fa, da San Cataldo e più in generale da vittorie importanti, strappate dai dem spesso in alleanza con i grillini del Movimento cinquestelle. Il Pd imposterà la corsa, con obiettivo le regionali del prossimo autunno, partendo da una certezza. Nei prossimi giorni, dovrebbe essere ufficializzata la candidatura all’Ars dell’attuale segretario provinciale del partito, Peppe Di Cristina. L’ex segretario cittadino lavora ormai da tempo con quest’obiettivo. Non gli mancano supporti importanti come quello del segretario regionale Anthony Barbagallo e del vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano. Dovrebbe essere il suo il nome di rilievo, in termini elettorali, in una lista destinata a dare rappresentatività all’intero territorio provinciale. Il segretario dem, del resto, da quando è alla guida del partito non ha mai trascurato una certa omogeneità nella gestione territoriale, anche se chiaramente città come Gela e Caltanissetta potrebbero diventare decisive. I dem, come già fecero nella corsa alle regionali di cinque anni fa (quando il pass per l’Ars lo strappò l’attuale deputato Giuseppe Arancio), non hanno mai trascurato i Comuni più piccoli, ad iniziare da quelli del sud della provincia, che al Pd hanno spesso sorriso. Arancio, come ha fatto capire in più di un’occasione, potrebbe decidere di non ricandidarsi, dopo due mandati al parlamento regionale. Il partito cittadino sembra già pronto ad accogliere il passaggio di testimone, dallo stesso Arancio a Di Cristina.