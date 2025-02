Regione conferma, revoca finanziamento da oltre tre milioni per l’efficientamento dell’illuminazione

Gela. La prima indicazione della revoca del finanziamento era arrivata dagli uffici regionali nell’ottobre dello scorso anno. La conferma è stata resa ufficiale con un nuovo decreto che ha appena annullato quello precedente. È stato infatti depennato uno degli stanziamenti più consistenti del programma “Agenda Urbana”, quello per l’efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica dell’area nord della città. L’amministrazione Greco aveva ottenuto un decreto da tre milioni e mezzo di euro, quando l’attuale sindaco Di Stefano era assessore allo sviluppo economico e punto’ molto su “Agenda Urbana”. I soldi però non sono mai arrivati in municipio dato che non si è provveduto ad affidare l’appalto. Non sono state rispettate le scadenze per assumere l’obbligazione giuridicamente vincolate, entro il 31 dicembre di due anni fa.