“Regione ferma su rigassificatore Eni”, Cafeo: “Scelta inconcepibile”

Palermo. Gela e Porto Empedocle, come punti significativi nella mappa energetica italiana, ma i rigassificatori sono stoppati dalla Regione. Il parlamentare regionale Giovanni Cafeo è certo che Palermo non stia facendo tutto il necessario. Richiama un progetto di Eni per un rigassificatore a largo delle coste locali. “Uno degli esempi lampanti – dice il deputato regionale di Prima l’Italia Giovanni Cafeo – è il progetto per costruzione del rigassificatore nel porto di Gela che sarà finanziato dall’Eni. L’impianto, che prevede un investimento di circa 700 milioni di euro riceverà il gas estratto da Argo e Cassiopea, due giacimenti naturali che si trovano nel Canale di Sicilia. Mancano le autorizzazioni da parte degli enti che fanno capo alla Regione per la costruzione delle condotte nella rada di Gela, quelle che, sostanzialmente, trasferiscono il gas dai giacimenti all’impianto”. Per il parlamentare, i ritardi sono ancora più gravi, davanti all’attuale contesto di crisi dovuto al conflitto in Ucraina e alla necessità di individuare nuove fonti di approvvigionamento per il gas.