Regione Lazio, dal “Focus Africa” opportunità per le imprese

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha presentato questo pomeriggio a Roma il "Focus Africa", evento promosso da Lazio Innova e Simest per sostenere le aziende del Lazio interessate alle opportunità offerte dal continente africano al sistema produttivo locale. Ha aperto i lavori Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione con Bassam Essam Rady A. Rady, ambasciatore d'Egitto, e Pasquale Salzano, presidente Simest.Nel corso del Focus, moderato dal presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini, sono stati illustrati gli strumenti a disposizione delle imprese con gli interventi di Marco Riccardo Rusconi, direttore Agenzia Italiana per la Cooperazione e Sviluppo e Giuseppe Venneri, task force attuazione Piano Mattei Presidenza del Consiglio dei Ministri; e spiegate le relative opportunità d'internazionalizzazione con il contributo di Cristian Camisa, presidente Confapi; Annalisa Guidotti, direttore Comunicazione e Relazioni Internazionali Confapi; Alberto Coco, addetto finanziario della Banca d'Italia presso l'ambasciata italiana al Cairo; Laurent Franciosi, responsabile Sviluppo dei Mercati Internazionali di Cassa Depositi e Prestiti; Annamaria Germano, addetto finanziario della Banca d'Italia presso l'ambasciata italiana a Pretoria; Livio Mignano, responsabile della Rete Estera SACE; Letizia Pizzi, direttore generale Confindustria Assafrica e Mediterraneo. L'intervento conclusivo di Roberto Vigotti, segretario generale di Res4Africa, ha contribuito a contestualizzare il tema."Grazie a questo Forum vogliamo individuare le opportunità di crescita e collaborazione offerte dal continente africano alle imprese del nostro territorio che desiderano sviluppare nuove attività in Africa – ha detto Roberta Angelilli -. Sono diversi i comparti di investimento da poter coinvolgere, spaziando dall'energia rinnovabile all'agricoltura, dalle infrastrutture al turismo, senza dimenticare le grandi potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In questo contesto il Lazio può senz'altro beneficiare dell'export verso i paesi africani, fornendo prodotti e servizi di alta qualità in molteplici settori che rappresentano un'eccellenza per la nostra regione come la moda, il design, l'alimentare, l'elettronica, la meccanica, l'aerospazio e l'audiovisivo. Le imprese laziali avrebbero l'opportunità di stabilire partenariati strategici con aziende africane per ampliare la propria presenza e collaborare su progetti condivisi, per cooperare allo sviluppo sostenibile dell'Africa e contribuire alla trasformazione digitale e allo sviluppo economico". "Apriamo oggi un percorso di analisi sui mercati africani, le normative locali e i contesti culturali in cui le nostre imprese possono internazionalizzarsi, beneficiando delle partnership locali attraverso una strategia ben pianificata per raggiungere questi obiettivi, anche grazie alle opportunità che ci offre il Piano Mattei", ha concluso Angelilli.