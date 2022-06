“Regione sempre assente”, su impianto rifiuti sì atto indirizzo “Si apra subito un tavolo”

Gela. Dal senatore Pietro Lorefice al gruppo parlamentare all’Ars, i grillini hanno espresso più di un dubbio sui primi particolari del progetto sui rifiuti, che dovrebbe servire l’intera Sicilia occidentale. Il senatore Pietro Lorefice ha acquisito atti tecnici. “Il termovalorizzatore non esiste”, ha detto. Ma sono tanti i punti che non tornano. Dallo stoccaggio dei quantitativi di rifiuti, che sono previsti nel ciclo del sistema, e fino alle modalità di trasporto. Per Lorefice, non bisogna però dimenticare che il progetto ricadrà in un’area Sin e che “ci sono grandi responsabilità” per assumere una decisione sul tema. “I progetti vanno realizzati anzitutto su aree bonificate”, ha aggiunto. “Non ci sono le condizioni per approvare un atto – ha spiegato – ci vogliono dati che il consiglio non ha”. Il parlamentare Nuccio Di Paola è convinto che i territori debbano smaltire secondo un principio di prossimità, senza delegare ad altri territori. “Non possono essere le aziende a decidere su dove collocare impianti di questo tipo”, ha detto. Il parlamentare Giampiero Trizzino ha delineato una posizione contraddittoria della Regione. “Il piano regionale dei rifiuti, che è in vigore ed è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, non prevede questi impianti. E con questi impianti, chiuderanno le discariche?”. Per la parlamentare Ketty Damante, è grave l’assenza della politica regionale, “che ha responsabilità enormi”. Damante conferma il no ad un’impiantistica di questo tipo, in un territorio che ancora conta morti e patologie.

Il consigliere comunale Salvatore Scerra ha preso la parola, sostenendo quanto spiegato dal senatore Pietro Lorefice, ma contestando invece le tesi di “chi è in campagna elettorale e con Crocetta ha trasformato la Sicilia in capitale mondiale dei rifiuti”, ha spiegato riferendosi soprattutto ai dem, che anche con il parlamentare Ars Giuseppe Arancio hanno confermato il no ad un impianto ritenuto impattante. “Parliamo di compensazioni e abbattimento dei costi per il pagamento della Tari – ha detto Scerra – ci sarà un occhio particolare per i lavoratori gelesi? Sono cose che possono avere un impatto importante per il territorio. Oggi, chi critica l’Eni ha lavorato magari per trent’anni con quest’azienda. Non è un sì il mio, ma può essere un progetto importante. Non si sceglie per partito preso”. Il presidente dell’associazione “Aria Nuova” Saverio Di Blasi ha duramente contestato il progetto e la politica di Eni sul territorio. Il presidente Salvatore Sammito ha più volte spiegato che l’amministrazione non ha mai espresso una decisione già definitiva. Il segretario provinciale della Femca-Cisl Francesco Emiliani ha invece sintetizzato positivamente l’incontro e il confronto in atto. “Non si devono commettere errori di sottovalutazione – ha detto – anche sul Forsu c’è stata un’importante opportunità, che per sottovalutazione istituzionale si è bloccato”.