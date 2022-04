Regno delle due Sicilie, 126 anni dimenticati dalla storiografia ufficiale

Gela. I 126 anni di storia del regno delle due Sicilie, nel periodo compreso tra il 1734 e il 1860, sono stati completamente dimenticati dalla storiografia ufficiale per motivi strettamente personali dei barbari liberatori piemontesi che definirono i meridionali come briganti. Tutti gli storici, del nord e del meridione, negli anni si sono preoccupati di tramandare ai posteri la grande conquista dell’unità d’Italia con grande sacrificio dei piemontesi e dei morti dei briganti meridionali che hanno ostacolato l’opera degna di encomio dei nordisti usurpatori e invasori.

Il primo regnante della casa Borbonica in Sicilia fu Carlo III o l, figlio di Filippo V re di Spagna e di Elisabetta Farnese, che nel 1796 a seguito della invasione dell’esercito Napoleonico, fu costretto ad abbandonare Napoli e trasferirsi in Sicilia, dove nel 1735 si fece incoronare re di Sicilia a Palermo. Incomincia a mettere in atto una serie di opere pubbliche per il ripristino della città di Messina, colpita duramente dalla peste del 1734.

I cinque sovrani che gestirono il Regno delle due Sicilie nell’arco di 126 anni furono: Carlo I o III, Ferdinando IV (IV, III o I), Francesco I, Ferdinando II e Francesco II per poco più di un anno. Le dinastie che regnarono prima dei Borboni furono: gli Spagnoli, i Savoia, gli Asburgo che avevano lottato per il possesso dell’isola, stremandola fino all’inverosimile.

Questa storia Borbonica e in particolare quella di Sicilia, è stata completamente dimenticata dopo l’annessione al Piemonte del 1860. Gli storici che si sono susseguiti da allora, hanno cancellato i fatti storici, classando tutti i principi morali e religiosi con la dignità individuale dei singoli cittadini. Trascinarono nel fango l’esistenza del popolo duo Siciliano definendolo brigante, perciò da non prendere in considerazione ma colonizzarlo senza nessuna possibilità di riscatto, come gli schiavi inglesi della terza generazione. Questo hanno fatto i nostri benigni e altruisti liberatori del nord a noi del sud, siamo orgogliosi tutte le mattine di ascoltare le informazioni sul viaggiare informati sulle (nostre) autostrade Italiane, anche se ascoltando non sentiamo il nome di una città del sud.