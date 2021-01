Regolamento alienazioni, solo quattro articoli approvati: in aula passa rinvio

Gela. E’ ancora lunga la strada per arrivare al sì dell’aula consiliare al regolamento sulle alienazioni e valorizzazioni dei beni di proprietà del Comune. Questa sera, sempre in remoto, l’assise civica ha optato per un rinvio, alla prossima settimana. Il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero ha avanzato la richiesta, in attesa che si possa affrontare il regolamento, ritenuto comunque importante, direttamente in aula, ma di presenza e non in video-conferenza, come imposto dalle misure anti-Covid. La conferenza dei capigruppo deciderà sul da farsi. Sincero non esclude neanche la modalità “mista”, con una parte dei consiglieri in aula e altri in video-collegamento. Intanto, l’assise civica ha approvato quattro articoli, compresi gli emendamenti proposti dalla commissione urbanistica, presieduta da Giuseppe Morselli. Già all’esordio, non sono mancate le prime dispute. Sia i consiglieri comunali del Pd Alessandra Ascia e Gaetano Orlando sia il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra hanno sollevato le prime piccate osservazioni rispetto alla presentazione del regolamento, affidata ad un tecnico, il dirigente Grazia Cosentino. Per i dem, l’atto, in quanto politico, era destinato ad essere presentato dall’assessore al ramo, che al momento non c’è. E’ il sindaco Lucio Greco che si occupa della delega dopo le dimissioni della dem Grazia Robilatte. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano ha escluso la necessità di un intervento politico in fase di presentazione. Anche il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra ha fatto capire, neanche troppo velatamente, che il dirigente si sarebbe dovuta limitare solo ad osservazioni da tecnico e non da “politico”.