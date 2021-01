Regolamento beni comunali, aula approva altri articoli: si prosegue prossima settimana

Gela. Diciannove articoli approvati e questa volta non c’è stata la tensione delle precedenti riunioni. L’assise civica si è riaggiornata alla prossima settimana, per proseguire l’esame degli oltre quaranta articoli del nuovo regolamento sull’alienazione e valorizzazione dei beni dell’ente. In serata, i consiglieri, con tanto di emendamenti, hanno approvato alcuni disposizioni, che riguardano anche i beni confiscati alla criminalità organizzata. Emendamenti, in aula, sono stati proposti e illustrati sia dai componenti della commissione urbanistica che da quelli della commissione sviluppo economico. Le modalità di trattazione in videoconferenza, imposte dalle restrizioni anti-Covid, non facilitano l’analisi approfondita di tutte le disposizioni né il confronto con i dirigenti dei settori interessati.