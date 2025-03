“Regolamento contro l’evasione per l’equità”, Tomasi: “Dall’opposizione solo provocazioni”

Gela. Un regolamento che contiene misure contro l’evasione dei tributi locali “che sarà garanzia di equità”. Lo spiega il presidente della commissione bilancio Vincenzo Tomasi, sulla scorta dell’approvazione avvenuta ieri sera in consiglio comunale. “Il pagamento dei tributi locali non è solo un obbligo giuridico ma un atto di responsabilità sociale e di rispetto nei confronti dei concittadini. È compito della politica non solo dirlo ma gridarlo, no all’evasione. Ci tengo a precisare che le soglie inserite nel regolamento daranno ampio respiro ai commercianti, che sono la linfa vitale del nostro territorio. Nessuno verrà vessato. La possibilità di rateizzare il pagamento dei tributi darà la possibilità a tutti di mettersi in regola con i pagamenti. Ci tengo a ringraziare la commissione bilancio – dice Tomasi – per il grande lavoro svolto e l’attento studio condotto per portare questo atto al vaglio del consiglio comunale, nonché la nostra dirigente ai tributi Bonfirraro che ha dato grande ausilio alla commissione dimostrandosi presente e disponibile. Anche le associazioni datoriali hanno partecipato confrontandosi con la commissione e dando suggerimenti utili”.