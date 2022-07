Regolamento edilizio, costituito gruppo lavoro: atti trasmessi agli ordini professionali

Gela. Il nuovo regolamento edilizio, in base alle disposizioni pervenute dalla Regione, va approvato entro settembre. Negli uffici del settore urbanistica l’attività è partita da diverse settimane e il dirigente Emanuele Tuccio, così come concordato con i tecnici e con l’assessore Ivan Liardi, ha scelto la linea della concertazione con tutti gli ordini professionali. Gli atti sono stati trasmessi proprio agli ordini, che potranno formulare proposte di modifica, partendo sempre dal regolamento tipo definito dalla Regione. E’ uno strumento di pianificazione comunque rilavante in un territorio, che per decenni ha dovuto fare i conti con gli effetti di un capillare abusivismo. Gli ordini professionali avranno anche la possibilità di partecipare alle attività istruttorie, attraverso propri rappresentanti, che si confronteranno con il gruppo di lavoro, interno al settore urbanistica, che è stato formato proprio da Tuccio. Ne fanno parte l’ingegnere Giacomo Cascino, il geometra Vincenzo Caruso e collaborerà anche l’avvocato Giuseppe D’Aleo, esperto del sindaco Lucio Greco ed ex assessore all’urbanistica, durante l’amministrazione Fasulo.