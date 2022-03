Regolamento immobili abusivi, più tempo per valutare l’atto? In consiglio niente numero

Gela. Il numero legale ha tenuto solo per l’approvazione del primo atto all’ordine del giorno, una modifica formale di tavole del prg. La maggioranza, invece, sembra voler valutare con più attenzione il regolamento per la gestione degli immobili abusivi. Il numero legale, infatti, questa sera già non c’era al momento di passare alla discussione del provvedimento, sicuramente molto delicato. L’appello verrà richiamato tra un’ora ma è più che probabile il rinvio a domani, quando sarà necessaria una maggioranza meno ampia, almeno per l’approvazione. Il regolamento sulla gestione degli immobili abusivi è un atto tra i più complessi, anche per i risvolti che può generare, vista la percentuale molto alta in città di manufatti e abitazioni, non in regola con le autorizzazioni.