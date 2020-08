Regolamento Imu passa con numeri risicati, Farruggia: “Sindaco non ha maggioranza”

Gela. Dopo il regolamento sulle entrate del Comune, approvato ieri sera solo dalla maggioranza del sindaco Lucio Greco, seppur con numeri molto limitati; in serata, è stata la volta di quello sull’Imu. Sono atti anche propedeutici al bilancio di previsione 2020, che in aula non è ancora arrivato. Questa volta, i sì sono stati ancora più striminziti (solo tredici), con un numero legale che ha retto perché esponenti di opposizione sono rimasti in aula. Il regolamento Imu è passato con tredici sì, il minimo necessario. Le assenze, tra i banchi dei pro-Greco, sono state tante e hanno inevitabilmente inciso sull’esito finale. “Il regolamento è stato approvato – dice la grillina Virginia Farruggia – solo perché gli esponenti di opposizione per senso di responsabilità sono rimasti in aula, fino alla fine. L’abbiamo fatto a differenza di consiglieri di maggioranza che solo ieri ci hanno accusati di essere interessati esclusivamente al gettone di presenza e questa sera invece hanno lasciato l’aula prima della votazione finale”. Farruggia si riferisce al centrista Salvatore Incardona, che ieri sera, al termine della votazione sul regolamento delle entrate comunali, ha accusato i consiglieri di opposizione di essersi presentati in aula solo per ottenere il gettone di presenza, lasciando gli scranni dopo pochi minuti. Hanno spiegato di averlo fatto perché si sono opposti alla scelta della maggioranza di votare gli articoli del regolamento, senza leggerne il contenuto. “Non accetto lezioni di responsabilità da nessuno – aggiunge il consigliere pentastellato al termine della seduta di questa sera – il sindaco, invece, dovrebbe prendere atto di non avere una maggioranza politica, neanche su atti così importanti. Non è la prima volta che capita. E’ da almeno un anno che si va avanti in questo modo”.