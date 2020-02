“Regolamento strisce blu fermo perché manca firma sindaco”, Giudice: “Amministrazione lenta”

Gela. Non è solo la burocrazia comunale ad essere troppo spesso lenta. Il sindaco Lucio Greco viene chiamato in causa direttamente dal consigliere comunale Paola Giudice, che fa parte della commissione consiliare affari generali. Da settimane, i componenti della commissione attendono che arrivi in aula un regolamento sul quale hanno lavorato per mesi, quello sulla sosta a pagamento, che va a rivedere anche le tariffe. Prima che possa vedere l’aula per il voto, serve la firma del sindaco. “Come se non bastasse la burocrazia a rallentare le esigenze del cittadino, si aggiunge anche la lentezza della macchina amministrativa e così, cercando di capire perché non fosse ancora arrivato in aula – dice – vengo a scoprire che il regolamento giace da settimane aspettando la firma del sindaco per essere portato in consiglio comunale. Inutile dire che si tratta di un regolamento di grande importanza per la vita quotidiana dei cittadini ed in particolare per coloro che risiedono nelle zone dove insistono le strisce blu e che attualmente si trovano a dovere pagare l’intero abbonamento, non ricevendo alcuna agevolazione”.