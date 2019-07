Regolamento strisce blu, potrebbero saltare le modifiche: in forse il consiglio straordinario

Gela. Servono soluzioni diverse per tentare di modificare il regolamento sulla sosta a pagamento, che sta causando non poche polemiche. Nonostante gli approfondimenti avviati nelle commissioni e anche attraverso i dirigenti, pare che non sia praticabile la strada di un’immediata modifica delle tariffe. Stando così le cose, il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito potrebbe disdire la convocazione del consiglio comunale straordinario, che si sarebbe dovuto tenere lunedì prossimo per valutare l’intera vicenda. “Non ho ancora ricevuto una richiesta ufficiale dall’amministrazione comunale – dice Sammito – se mi chiederanno di disdire la convocazione, darò seguito”. Al momento, non ci sarebbero le condizioni tecniche per arrivare in aula consiliare con un provvedimento che possa essere immediatamente esecutivo. Sia dalla commissione affari generali, presieduta da Vincenzo Casciana, sia da quella bilancio, coordinata da Valeria Caci, erano state sollevate perplessità soprattutto sull’aspetto delle variazioni tariffarie.