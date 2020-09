Regolamento Tari, commissione bilancio verso confronto con Giordano e Depetro

Gela. Prima di arrivare in aula consiliare, visti i recenti numeri della maggioranza sugli atti finanziari, ci sarà un confronto tecnico e politico tra i consiglieri della commissione bilancio, l’assessore Danilo Giordano e il dirigente Alberto Depetro. Sul tavolo, il regolamento Tari sui rifiuti e l’aliquota. Assessore e dirigente potrebbero essere convocati in audizione per la prossima settimana. In commissione, almeno i componenti di maggioranza, sembrano piuttosto sicuri che non ci saranno aumenti Tari, ma solo la conferma di quanto già disposto in fase commissariale. Il presidente Valeria Caci e gli altri componenti di maggioranza Salvatore Incardona, Romina Morselli e Pierpaolo Grisanti, vogliono comunque avere un confronto diretto con chi si sta materialmente occupando di mettere insieme i dati e i numeri Tari. Il piano economico finanziario non è ancora stato trasmesso, così come il bilancio. L’assessore Giordano, ieri, ha spiegato che punta a presentare il bilancio di previsione 2020 all’aula consiliare entro fine mese.