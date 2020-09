Regolamento Tari, Pd contro tutti: no ad emendamenti ma numeri pro-Greco ai minimi

Gela. I numeri della maggioranza, almeno sugli atti finanziari che in queste settimane stanno arrivando in aula consiliare per l’approvazione, continuano a rimanere piuttosto limitati. Anche ieri sera, i primi articoli del regolamento sulla Tari sono passati con una percentuale di sì, pericolosamente vicina ai minimi necessari per il numero legale. Anche in questo caso, come già accaduto nella votazione sul regolamento Imu, la presenza di qualche esponente di opposizione ha evitato conseguenze ulteriori per i pro-Greco. Quando si tocca il tasto della Tari sui rifiuti è praticamente inevitabile che ognuno cerchi di schivare un eventuale voto su provvedimenti impopolari. Le ragioni del regolamento sono state caldeggiate in aula dal dirigente al bilancio Alberto Depetro e dall’assessore Danilo Giordano. E’ stato un duello politico a distanza con il gruppo consiliare del Partito Democratico. Alessandra Ascia e Gaetano Orlando hanno sostenuto almeno due emendamenti. Con il primo veniva chiesto di escludere dal pagamento le utenze sfitte e prive di qualsiasi servizio. Il secondo, invece, era destinato ad esenzioni per quelle che distano meno di cinquecento metri dai punti di raccolta dei rifiuti. L’aula si è schierata contro. Secondo i consiglieri del Partito Democratico era fondamentale, come hanno spiegato durante la discussione, arrivare a variazioni che potessero agevolare i cittadini, sia rispetto al caso delle utenze sfitte che nella disciplina di quelle vicine ai punti di raccolta. Il dirigente Depetro e l’assessore Giordano hanno però replicato sostenendo che la disciplina del regolamento si rifà alle norme in materia. Ascia ha avuto un breve botta e risposta con Giordano. “Forse, l’assessore non conosce bene il regolamento”, ha spiegato.